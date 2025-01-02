شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل الدولار والان نبدء بالتفاصيل

معدلات الفائدة

الدمام - شريف احمد - تراجع اليورو الخميس إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل الدولار المدفوع بالعودة الوشيكة إلى الرئاسة الأميركية لدونالد ترامب، الذي يعتزم اعتماد سياسات من شأنها أن ترفع قيمة العملة الأميركية.وبلغ سعر اليورو مقابل الدولار 1,0314، في أدنى قيمة له أمام العملة الخضراء منذ أواخر نوفمبر 2022 قبل أن يرتفع إلى 1,0332.وتحسّنت قيمة الدولار أيضا مقابل الجنيه البريطاني الذي فقد 0,51 % من قيمته، موازيا 1,2453 دولار في أدنى مستوى له منذ أبريل 2024 عندما تدّنى سعر صرفه إلى 1,2435 دولار.وفي الولايات المتحدة، لم يعد الاحتياطي الفدرالي ينوي خفض معدّلات الفائدة سوى مرّتين هذه السنة، في مقابل أربع كانت مرتقبة سابقا.ويتوقّع محلّلون أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض معدّلاته بوتيرة أكثر اطرادا من الاحتياطي الفدرالي الأميركي، نظرا لضعف النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو حيث تناهز نسبة التضخم 2 %.أما المصرف المركزي البريطاني، فيتوقّع الخبراء أن يقوم بخفضين أو ثلاثة لنسب فوائده في 2025.