شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح رأس المال السوقي.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على ارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 29 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.198 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 32.9 مليار جنيه، تضمن تعاملات في سوق المتعاملين الرئيسين والصفقات نقل الملكية.

فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.1 مليار جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.08%، ليصل إلى مستوى 30060.48 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 1.72%، ليبلغ 8283.41 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا، الذي زاد بنحو 1.79%، ليصل إلى 11418.11 نقطة.