“6 أيام”: بوسترات دعائية جديدة تمهيدًا لطرح الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “6 أيام”، الذي يقوم ببطولته أحمد مالك وآية سماحة، البوسترات الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادًا لعرضه في دور السينما المصرية والعربية خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2025.

بوسترات تحمل معاني متناقضة

تصدّر البوسترات بطلا الفيلم أحمد مالك وآية سماحة، حيث ظهر مالك في البوستر الأول بمظهر غير مرتب مرتديًا آيس كاب وجاكيت مع ذقن طويلة، فيما ظهرت آية بمظهر مثالي. أما في البوستر الثاني، فقد ظهر مالك بشكل أنيق مرتديًا قميصًا وربطة عنق مع ضحكة، بينما ظهرت آية بملابس عادية. تميزت البوسترات بعبارة لافتة: “وعملت إيه فينا السنين”، ما يعكس الثيم العام للفيلم.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول يوسف وعالية، اللذين يجمعهما لقاء غير متوقع بعد سنوات طويلة من الفراق الذي فرضته ظروف قهرية أثناء المرحلة الثانوية. الفيلم يستعرض رحلة إعادة اكتشاف الحب والصداقة والحياة، محاولًا الإجابة عن سؤال عميق: “هل تتغير المشاعر مع نضجنا ومرور السنين؟”

أعمال أبطال الفيلم الأخيرة

أحمد مالك : كانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم “كيرة والجن” ، حيث تألق بجانب كريم عبد العزيز وأحمد عز، ضمن سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

: كانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم ، حيث تألق بجانب كريم عبد العزيز وأحمد عز، ضمن سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد. آية سماحة: يُعرض لها حاليًا فيلم “وداعاً حمدي”، وتنتظر قريبًا عرض فيلم “من أيام الجيزة” مع إياد نصار.

فيلم “6 أيام” يحمل أبعادًا درامية رومانسية تتناول الحب، الصداقة، ونضج المشاعر مع مرور الزمن. جمهور السينما ينتظر بفارغ الصبر استكشاف هذه القصة التي تعد بمزيج من العاطفة والدراما.