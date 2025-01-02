شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث تعزيز العلاقات مع السفير الأمريكي لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

