شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط قطاع التصنيع في اليونان يشهد أعلى وتيرة نمو منذ 5 شهور والان نبدء بالتفاصيل

النمو الاقتصادي والصناعت الأساسية

الدمام - شريف احمد - تسارعت وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليونان خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 5 شهور. وبحسب تقرير مؤسسة إس أند بي جلوبال الصادر اليوم الخميس، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال ديسمبر إلى 53.2 نقطة مقابل 05.9 نقطة خلال نوفمبر.وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وسجل ناتج القطاع أسرع نمو له منذ يونيو الماضي بفضل نمو الطلب وارتفاع المبيعات الجديدة بقوة.وساهم الطلب من جانب الصناعات الأساسية بما فيها التشييد إلى جانب الطلب الخارجي في نمو الأعمال الجديدة لقطاع التصنيع خلال الشهر الماضي.كما ساهمت زيادة الطلب من جانب العملاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط في زيادة الطلب الخارجي بأعلى معدل منذ 8 شهور.وعاد التوظيف في قطاع التصنيع اليوناني إلى الزيادة خلال الشهر الماضي، في زاد الطلب على مستلزمات الإنتاج بمعدل أعلى.