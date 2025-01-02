تعرفوا إلى شخصيات فيلم “الدشاش” بعد انطلاقه في دور العرض السينمائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلق فيلم “الدشاش” رسميًا في دور العرض المصرية اليوم الأربعاء، الموافق 1 يناير 2025، ليكون أول أفلام العام الجديد. الفيلم يشهد عودة النجم محمد سعد إلى السينما بعد غياب دام 5 سنوات منذ مشاركته في بطولة فيلم “محمد حسين” عام 2019.

تحدٍ جديد بعيدًا عن الكوميديا المعتادة

يخوض محمد سعد تجربة مختلفة في “الدشاش”، حيث يبتعد عن الكوميديا الصرفة التي اعتاد تقديمها في أعماله السابقة، متجسدًا شخصية درامية لشخص أجبرته الظروف على دخول عالم العصابات والملاهي الليلية بعد عمله في نظافة أحد المساجد. يظهر سعد بشكله الطبيعي، مبتعدًا عن “الكاراكتارات” التي اشتهر بها مثل اللمبي وكركر.

شخصيات محورية وأحداث مشوقة

محمد سعد : يلعب دورًا مركبًا، يقع في حب فتاة شعبية بسيطة (زينة) ويواجه تحديات عائلية مع زوجته (نسرين طافش).

: يلعب دورًا مركبًا، يقع في حب فتاة شعبية بسيطة (زينة) ويواجه تحديات عائلية مع زوجته (نسرين طافش). زينة : فتاة شعبية مكافحة تتخرج من الجامعة وتسعى لدعم أسرتها.

: فتاة شعبية مكافحة تتخرج من الجامعة وتسعى لدعم أسرتها. باسم سمرة : شخصية تتاجر في الممنوعات وتدخل في صراع مع محمد سعد.

: شخصية تتاجر في الممنوعات وتدخل في صراع مع محمد سعد. نسرين أمين: راقصة تعمل في الملهى الليلي الذي يرتاده سعد.

طاقم العمل

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، وإسماعيل فرغلي. الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

تعاون متجدد بين محمد سعد وسامح عبد العزيز

يعد فيلم “الدشاش” التعاون الرابع بين محمد سعد والمخرج سامح عبد العزيز، بعد فيلم “تتح” (2013)، مسلسل “فيفا أطاطا” (2014)، وبرنامج “وش السعد” (2016).

عودة منتظرة إلى السينما

يؤكد فيلم “الدشاش” رغبة محمد سعد في تقديم أعمال متنوعة تجمع بين الدراما والتشويق، مما يفتح آفاقًا جديدة لمسيرته الفنية ويجذب جمهوره إلى تجربة سينمائية مختلفة.