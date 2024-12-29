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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق معسكر تطوير الإعلام السعودي بالذكاء الاصطناعي.. طريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة في قطاع الإعلام الحديث، أعلن المنتدى السعودي للإعلام بالتعاون مع "سدايا" عن إطلاق معسكر "SAUDI MIB" ضمن حاضنات ومسرعات الأعمال في نسخته القادمة، وذلك كخطوة نوعية تهدف إلى تطوير صناعة الإعلام السعودي باستخدام حلول تقنية وإبداعية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ويهدف المعسكر إلى تمكين المواهب المحلية وإبراز الهوية الثقافية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين قطاعي الإعلام والتقنية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يدعم مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.
يذكر أن "SAUDI MIB" يمثّل أحد المعسكرات المبتكرة التي تدعم رؤية المملكة 2030، عبر تمكين المواهب الوطنية من الإسهام في صناعة إعلامية مستدامة تُواكب تطلعات المستقبل.
ويمكن للراغبين بالمشاركة في المعسكر، التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .
ويهدف المعسكر إلى تمكين المواهب المحلية وإبراز الهوية الثقافية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين قطاعي الإعلام والتقنية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يدعم مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.
المنتدى السعودي للإعلاموقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: "إن أهمية المعسكر تنبثق من أهمية الرقمنة اليوم، حيث تتماشى مع اهتمام الدولة الكبير بتبني التحول الرقمي في كافة المجالات التنموية بوصفه حاجة أساسية للارتقاء بالرفاهية، ونحن بدورنا نحرص على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام وتطويره رقميًا، من خلال الاستثمار في قدرات الشباب الطموح، إيمانًا بأدوارهم في تجسيد مستقبل الإعلام الوطني".
يذكر أن "SAUDI MIB" يمثّل أحد المعسكرات المبتكرة التي تدعم رؤية المملكة 2030، عبر تمكين المواهب الوطنية من الإسهام في صناعة إعلامية مستدامة تُواكب تطلعات المستقبل.
ويمكن للراغبين بالمشاركة في المعسكر، التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .