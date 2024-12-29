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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج "زمالة الوسطية" لطلاب المنح الدراسية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, ووزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان, برنامج زمالة الوسطية والاعتدال.
وتشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لطلاب المنح الدراسية بالشراكة مع وزارة التعليم والجامعات السعودية والمؤسسات المانحة في القطاع غير الربحي بالمملكة.
وكذلك ترجمة لرؤيتها الواضحة في نشر قيم الوسطية والاعتدال المرتكزة على أصول راسخة وثوابت أصيلة.
وأشار إلى أن البرنامج يجمع بين المنهجية العلمية الرصينة والتطبيق العملي المتقدم، بهدف تأهيل نخبة من الطلاب الدوليين في الجامعات السعودية ليكونوا سفراء للوسطية والاعتدال في مجتمعاتهم.
وتتجاوز التدريب التقليدي لتكون منظومة شاملة تهيئ خريجين مؤهلين وقادرين على استيعاب التحديات المعاصرة وصناعة مستقبل أكثر تعاونًا وازدهارًا.
وأشار رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى إلى أن برنامج "زمالة الوسطية والاعتدال" انطلق في صيف هذا العام بدعم من وقف الملك عبدالله لوالديه، وبإشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية.
كما أعلن تخصيص عشرة كراسٍ منحة باسم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج زمالة الوسطية والاعتدال لطلاب الأقليات المسلمة في مختلف دول العالم، تستهدف الطلاب المتميزين من الجاليات والمجتمعات المسلمة تقديرًا لإسهاماته في نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للكراهية والتطرف.
وأعلنت هيئة الأوقاف ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي وأوقاف صالح الراجحي عن التبرع لبرنامج زمالة الوسطية والاعتدال بمبالغ قاربت 4 ملايين ريال تزامنًا مع التدشين.
وسلّم وزير الشؤون الإسلامية ووزير التعليم, مصحفًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
كما كرم هيئة الأوقاف ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي وأوقاف صالح الراجحي، وعددًا من شركاء النجاح من المؤسسات الوقفية والمناحين ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز.
وتشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لطلاب المنح الدراسية بالشراكة مع وزارة التعليم والجامعات السعودية والمؤسسات المانحة في القطاع غير الربحي بالمملكة.
برنامج زمالة الوسطية لطلاب المنح الدراسية بالمملكةوأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن تدشين برنامج زمالة الوسطية والاعتدال يأتي انطلاقًا من المكانة الرائدة للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وكذلك ترجمة لرؤيتها الواضحة في نشر قيم الوسطية والاعتدال المرتكزة على أصول راسخة وثوابت أصيلة.
وأشار إلى أن البرنامج يجمع بين المنهجية العلمية الرصينة والتطبيق العملي المتقدم، بهدف تأهيل نخبة من الطلاب الدوليين في الجامعات السعودية ليكونوا سفراء للوسطية والاعتدال في مجتمعاتهم.
منظومة شاملةوبين أن هذه الزمالة التي تُنفذ بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تمثل منظومة تدريبية متكاملة ترسم مسارات جديدة للتميز المعرفي والقيادي.
وتتجاوز التدريب التقليدي لتكون منظومة شاملة تهيئ خريجين مؤهلين وقادرين على استيعاب التحديات المعاصرة وصناعة مستقبل أكثر تعاونًا وازدهارًا.
وأشار رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى إلى أن برنامج "زمالة الوسطية والاعتدال" انطلق في صيف هذا العام بدعم من وقف الملك عبدالله لوالديه، وبإشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية.
300 طالب وطالبة من مختلف الجنسياتوشهد تفاعلًا استثنائيًا، بتقدم نحو 300 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات للتسجيل فيه، وبعد عملية ترشيح وانتقاء دقيقة، اختير 60 مشاركًا متميزًا يمثلون 40 دولة من دول العالم.
كما أعلن تخصيص عشرة كراسٍ منحة باسم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج زمالة الوسطية والاعتدال لطلاب الأقليات المسلمة في مختلف دول العالم، تستهدف الطلاب المتميزين من الجاليات والمجتمعات المسلمة تقديرًا لإسهاماته في نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للكراهية والتطرف.
وأعلنت هيئة الأوقاف ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي وأوقاف صالح الراجحي عن التبرع لبرنامج زمالة الوسطية والاعتدال بمبالغ قاربت 4 ملايين ريال تزامنًا مع التدشين.
نشر قيم الوسطية والاعتدالونوهوا بدور البرنامج في نشر قيم الوسطية والاعتدال تحقيقًا للرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
وسلّم وزير الشؤون الإسلامية ووزير التعليم, مصحفًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
كما كرم هيئة الأوقاف ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي وأوقاف صالح الراجحي، وعددًا من شركاء النجاح من المؤسسات الوقفية والمناحين ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز.