شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج "زمالة الوسطية" لطلاب المنح الدراسية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية