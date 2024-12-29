شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة.. 40 مشروعًا إبداعيًا بمعرض "التصميم الداخلي" والان نبدء بالتفاصيل

معارض جامعة الأميرة نورة

كلية التصاميم والفنون

مِنح التميُّز بجامعة الأميرة نورة

الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة

الدمام - شريف احمد - استعرض أكثر من 40 مشروعًا إبداعيًا لطالبات كليات التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمعرض "مشاريع طالبات قسم التصميم الداخلي"، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ.ويستهدف المعرض إبراز حصيلة مشروعات الطالبات خلال الفصل الدراسي، من خلال عرض إنتاجهن الفردي والجماعي، المستوحى من المجالات الثقافية، والتاريخية، والجمالية.كما يسهم في اكتشاف القيم والمعارف الفنية المتنوعة، ومعرفة أساليب التعبير المبتكرة، بالإضافة إلى الإلمام بطرق معالجة المواد، وتطويعها لإنتاج أعمال فنية نوعية.وأتاح المعرض مساحة تفاعلية تجمع بين الطالبات، والزوار، والمهتمين بالمجال؛ بهدف تبادل الخبرات والمعارف.كما يسهم المعرض في تنمية التنافس الفعّال بين الطالبات، وإشراكهن في أنشطة تُثري تجاربهن الثقافية، والفنية، والمعرفية.ويأتي المعرض ضمن جهود كلية التصاميم والفنون للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025.وذلك من خلال دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل ودعم الطالبات عبر توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، ومعززة للثقافة والفنون، وروح التعلُّم، وبما يدعم ريادة المرأة في مسيرة التنمية.وقبل أيام أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح باب التقديم على ”مِنح التميُّز“ لطالبات الدراسات العليا، للبرامج المحلية التي تقدمها الجامعة، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1446 هـ.وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 29 ديسمبر الحالي، وحتى يوم الخميس 2 يناير المقبل، ويُعنى برنامج مِنح التميُّز باستقطاب الطالبات المتميِّزات من حملة الشهادات الجامعية.وذلك لتمكينهن من مواصلة الدراسات العليا محليًا، وتحقيق مسيرة تعليمية متكاملة ومميَّزة في صرح جامعة الأميرة نورة.مِنح التميُّز تشمل «مِنحة كلية، ومِنحة جزئية»، حيث يمكن التقديم عليها بعد صدور إشعار القبول على البرنامج الذي تقدَّمت عليه الطالبة في موقع عمادة الدراسات العُليا عبر بوابة القبول.وتأتي تلك المِنح ضمن إسهامات عمادة الدراسات العليا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025