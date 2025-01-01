السعودية | اللواء الدويش يدشّن نظام التدريب والابتعاث الرقمي للمديرية العامة للسجون لعام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش اليوم، نظام التدريب والابتعاث الرقمي لمنسوبي المديرية العامة للسجون لعام 2025م، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة العمليات التدريبية بتوفير منصة إلكترونية متكاملة لإدارة وتسجيل الدورات التدريبية، وإتاحة تخصيص تلك البرامج، وتسهيل إصدار أوامر التكليف واعتماد شهادات المتدربين، وذلك في مقر الجهاز الرئيس بالرياض.

وتتضمن الخطة التدريبية الرقمية لعام 2025م مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تستهدف جميع الفئات الوظيفية، وتشمل مجالات الإبداع والمهارات القيادية والتحول الرقمي والتأهيل التخصصي، لتتماشى مع التطورات الحديثة في العمل الأمني.

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