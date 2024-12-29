شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي رئيسة الهند في وفاة رئيس الوزراء السابق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، في وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السابق الدكتور مانموهان سينغ.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ( السابق ) الدكتور مانموهان سينغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، في وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السابق الدكتور مانموهان سينغ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ( السابق ) الدكتور مانموهان سينغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.