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شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات الملك.. تفاصيل وصول التوأمين "سيلين وإيلين" للرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وصل اليوم الأحد إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأمين الملتصقين السوريين سيلين وإيلين عبدالمنعم الشبلي.
ووصلا رفقة ذويهم، قادمين من الجمهورية اللبنانية عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع.
ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الجراحي متعدد التخصصات الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة.
وبين أنها تجسد ما تتحلى به المملكة العربية السعودية من حس إنساني نبيل وإمكانيات طبية متفوقة، مشيرًا إلى أن مجمل الجهود الطبية والإنسانية والإغاثية التي قدمتها المملكة تجاه المحتاجين والمتضررين حول العالم جعلتها نموذجًا رائدًا في العطاء الإنساني.
وأبدوا ثقتهم بالله عز وجل ثم بقدرات الفريق الجراحي السعودي الذي يتمتع بخبرة طبية متميزة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.
وأجرى البرنامج خلال 33 عامًا 61 عملية لفصل التوائم الملتصقة في المملكة، والتقييم الطبي لـ 139 حالة من 26 دولة في العالم.
وذلك بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ووصلا رفقة ذويهم، قادمين من الجمهورية اللبنانية عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع.
التوأمين السياميين "سيلين وإيلين"ونُقل التوأمين فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.
ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الجراحي متعدد التخصصات الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة.
وبين أنها تجسد ما تتحلى به المملكة العربية السعودية من حس إنساني نبيل وإمكانيات طبية متفوقة، مشيرًا إلى أن مجمل الجهود الطبية والإنسانية والإغاثية التي قدمتها المملكة تجاه المحتاجين والمتضررين حول العالم جعلتها نموذجًا رائدًا في العطاء الإنساني.
شكر جزيل للمملكةوقدم ذوو التوأمين السوريين شكرهم الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم مدينة الرياض.
وأبدوا ثقتهم بالله عز وجل ثم بقدرات الفريق الجراحي السعودي الذي يتمتع بخبرة طبية متميزة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.
عمليات التوائم الملتصقة في السعوديةوتأتي تلك العملية ضمن سلسلة عمليات فصل التوائم الملتصقة التي أجراها البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، ما يجعله من أكبر برامج فصل التوائم الملتصقة على مستوى العالم.
وأجرى البرنامج خلال 33 عامًا 61 عملية لفصل التوائم الملتصقة في المملكة، والتقييم الطبي لـ 139 حالة من 26 دولة في العالم.
وذلك بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.