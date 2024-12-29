شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: موجات برد سيبيرية شديدة تبدأ الاثنين وتستمر أسبوعًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والمناخ عبدالله العصيمي عن قدوم موجات برد سيبيرية شديدة وجافة خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تستمر لفترة طويلة قد تصل إلى أسبوع أو أكثر.

وأوضح العصيمي عبر حسابه بمنصة «إكس»، أن هذه الموجات تختلف عن الموجات الباردة الأخرى التي تكون عادة رطبة أكثر وذروتها لا تتجاوز يومين أو ثلاثة.

وأشار إلى أن السبب وراء استمرار الموجات السيبيرية هو تزامنها مع نشاط التيار الشرقي العلوي، الذي يحرك الرياح في طبقات الجو العليا بشكل هابط من الشرق والشمال الشرقي، مما يؤدي إلى ضغط سطحي مرتفع جدًا، مشيرًا إلى أن هذه الموجات تكون مصحوبة بمرتفع سيبيري قد يتجاوز ضغطه 1030، مما يزيد من شدتها وجفافها.

كما أضاف : بينما الموجات الباردة التي تكون قادمة مع التيار النفاث الغربي تكون سريعة التأثير بسبب حركة الغلاف الجوي.

وأكد العصيمي أن التنبيهات مستمرة بشأن هذه الموجة الباردة التي تصنف سيبيرية المنشأ، حيث تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها من يوم الأربعاء وحتى الإثنين الذي يليه، مما يعني أنها قد تستمر ما يقارب أسبوع كامل عكس الموجات السابقة التي كانت سريعة التأثير بشكل عام.