شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: 2025 سنة بسيطة وفبراير 28 يومًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد والتقويم خالد الزعاق أن سنة 2025 ستكون “سنة بسيطة”، أي أن عدد أيامها سيبلغ 365 يومًا فقط، حيث لن تتضمن السنة يومًا إضافيًا في شهر فبراير كما يحدث في السنوات الكبيسة.

وأوضح الزعاق في برنامج” تقويم” أن السنوات الكبيسة تتكرر كل أربع سنوات، وكانت سنة 2024، عدد أيامها 366 يوم.

وأشار إلى أن “السنة البسيطة” تُعد جزءًا من نظام التقويم الميلادي الذي يعتمد على الدورة الشمسية لضبط الفصول والأشهر، وتُستخدم هذه الآلية لضمان توازن الأيام مع الحركة الفلكية للأرض حول الشمس.