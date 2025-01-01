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إعلامي سوري: وصلت السعودية أم الكل إلى دمشق .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أشاد إعلامي سوري بالدور الكبير التي تلعبه المملكة في دعم الشعب السوري ومساعدته في ظل الأوقات الصعبة التي تمر بها بلادهم .

وقال الإعلامي السوري :” المملكة العربية السعودية أم الكل ، امتدّت خيراتها من أقصى الشمال ووصلت معنا إلى أقصى الجنوب في اتجاه دمشق ”

وأضاف” شكرا للسعودية وشكرا للشعب السعودي، حاليا انطلاق جسر جوي بمساعدات غذائية للشعب السوري ، وشكرا لمركز الملك سلمان لإمداد الشعب السوري بكافة المساعدات ”

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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