شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي سوري: وصلت السعودية أم الكل إلى دمشق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد إعلامي سوري بالدور الكبير التي تلعبه المملكة في دعم الشعب السوري ومساعدته في ظل الأوقات الصعبة التي تمر بها بلادهم .

وقال الإعلامي السوري :” المملكة العربية السعودية أم الكل ، امتدّت خيراتها من أقصى الشمال ووصلت معنا إلى أقصى الجنوب في اتجاه دمشق ”

وأضاف” شكرا للسعودية وشكرا للشعب السعودي، حاليا انطلاق جسر جوي بمساعدات غذائية للشعب السوري ، وشكرا لمركز الملك سلمان لإمداد الشعب السوري بكافة المساعدات ”