تحديث اشتراطات محلات التزيين النسائي ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاطي التزيين النسائي ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم، وذلك ضمن جهود تنظيم وتطوير القطاع ورفع جودته وفق أفضل المعايير العالمية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين بيئة الأعمال التجارية.

وأوضحت أن التحديثات الجديدة تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من أنشطة التزيين النسائي ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم ورفع مستوى الامتثال للعاملين في القطاع، وذلك من خلال تحسين معايير السلامة والصحة وتقديم خدمات موثوقة وآمنة.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة لمراكز التزيين النسائي عددًا من المتطلبات الخاصة بإصدار وإلغاء وتجديد وتعديل الترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحتها التنفيذية، حيث يتطلب الحصول على موافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط المطلوب ترخيصه.

وتشمل المتطلبات العامة اشتراطات مكانية وفنية تتعلق بالمساحات والواجهات الخاصة بمحلات التزيين النسائي، من أبرزها: “أن تكون الواجهات من الزجاج المعتم أو الشفاف، وفصل منطقة الاستقبال عن بقية المنشأة بجدار يعزل الرؤية، إضافة إلى تركيب لافتة “ممنوع دخول الرجال”.

وتتضمن المتطلبات التشغيلية لمراكز التزيين النسائي اشتراطات أخرى لمنع تقديم الخدمات المنزلية (خدمة خارج الصالون) إلا بعد الحصول على الترخيص المخصص لذلك عبر منصة بلدي، كما تضمنت أيضًا معايير جديدة لمسافة الكراسي وتعقيم الأدوات واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد.

بينما تضمنت الاشتراطات المحدثة لمراكز الاسترخاء والعناية بالجسم متطلبات إصدار الترخيص عبر منصة بلدي، إضافة إلى عدد من المتطلبات التشغيلية أبرزها؛ (منع استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمنتجات التي تحتوي على مواد دوائية، وتعقيم الأدوات بعد كل استخدام، ومنع تقديم الخدمات خارج المنشأة (الخدمات المنزلية) إلا بعد الحصول على الترخيص.

وأكدت الاشتراطات على ضرورة توفير مفتاح رئيسي (Master key) لفتح كافة أبواب المنشأة، على أن يكون بحوزة مدير المركز، إلى جانب متطلبات الواجهات والمظهر العام، والمتطلبات المكانية والإنشائية، وغيرها.

ودعت وزارة البلديات والإسكان المستثمرين والعاملين إلى الاطلاع على الاشتراطات المحدثة لنشاط التزيين النسائي عبر الرابط هنا، كما يمكن الاطلاع على اشتراطات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم المحدثة من خلال زيارة الرابط هنا.