شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شمال المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

حالة البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان الأرصاد، توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على أجزاء من شمال المملكة.كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.