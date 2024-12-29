"فرانس برس": الطيور هاجس بات يؤرق الطيارين بعد تسببها في حوادث متزايدة

أشارت وكالة "فرانس برس" (أ.ف.ب)، في تقرير لها، إلى أن "العديد من الحوادث الجوية في العالم، رغم أن معظمها كان طفيفا، تعزى إلى الاصطدام بالطيور، الأمر الذي قد يكون أدى إلى تحطم طائرة ركاب الأحد أثناء هبوطها في كوريا الجنوبية آتية من بانكوك".

ومنذ 1988، أودى اصطدام طائرات بالطيور ب 262 شخصا وتسبب بتدمير 250 طائرة في جميع أنحاء العالم، بحسب مجموعة المخاطر المتعلقة بالحياة البرية والتابعة لهيئة الطيران الأسترالية.

ولا تشمل هذه الحصيلة حادث الطائرة الكورية الذي اسفر عن مقتل 179 شخصا.

وبات هذا النوع من الحوادث يتكرر مع تزايد عدد الرحلات الجوية. ففي الولايات المتحدة وحدها، تم الإبلاغ عن 291600 حادث بين حيوانات برية وطائرات مدنية بين عامي 1990 و2023، بحسب قاعدة بيانات أنشأتها إدارة الطيران الفدرالية.

وفي فرنسا، سجلت المديرية العامة للطيران المدني 600 حادث سنويا خلال رحلات تجارية.

وأوقعت هذه الحوادث كل عام أضرارا بالطائرات تتجاوز قيمتها 1,2 مليار دولار، بحسب المجموعة الاسترالية.

وتحدث غالبا أثناء الإقلاع والهبوط، على ارتفاعات منخفضة إلى حد ما، تراوح بين 0 و50 قدما (15 مترا).

ونادرا ما تسجل حوادث أثناء التحليق لكنها ممكنة، ففي فرنسا تحطمت طائرة ركاب في عام 2021 في منطقة سين إيه مارن في ضواحي باريس بعد اصطدامها بطائر الغاق خلال تحليقها.

يعود أحد أشهر حوادث الطيران الناجمة عن الاصطدام بالطيور إلى كانون الثاني 2009، عندما تمكن قائد طائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية وتقل 155 راكبا، من الهبوط على نهر هدسون في نيويورك بعد اصطدامه بمجموعة من طيور الأوز البرية.

وتشكل حوادث الاصطدام الخطيرة بالحيوانات أقل من 8% من الحالات، وهي تميل نحو الإنخفاض في السنوات الأخيرة، بحسب الإدارة العامة للطيران المدني في فرنسا.

والأضرار مادية في معظمها وتتمثل في تعرض هيكل الطائرة لخدوش.

لكن في حال قيام طائر أو أكثر "بالدخول إلى المحرك، فمن المحتمل أن يكون الضرر أكثر خطورة"، خصوصا إذا تأثر الضاغط "مما قد يتسبب في خلل أو يؤدي الى إيقاف المحرك"، بحسب خبير في الطيران.

واوضحت الادارة العامة للطيران المدني أنه قد يترتب على ذلك "عواقب على السلامة الجوية أو على استمرار الرحلة"، مع التسبب في "توقف المحرك والهبوط الحذر والعزوف عن الإقلاع والعودة والتأخير".