وجه راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله رسالة معايدة إلى أبناء وبنات الابرشية، تمنى فيها "أن تكون سنة 2025 التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس سنة مقدسة وسنة يوبيلية بعنوان "سنة الرجاء"، سنة نعمة ورحمة وغفران نستغفر فيها الله عن ذنوبنا ونغفر لبعضنا البعض، علّنا نتعلّم من أخطاء الماضي ونعمل معاً على حمل رسالة كنيستنا الروحية والثقافية والتربويّة والوطنية وعلى إعادة بناء وطننا لبنان وطن رسالة وبناء دولة القانون والمواطنة حيث يتساوى المواطنون بالحقوق والواجبات في أولوية الانتماء إلى الدولة والوطن، كما أراد المكرّم البطريرك الحويك سنة 1920 وكما اعترف لنا القديس البابا يوحنا بولس الثاني سنة 1997".

كانت هذه تفاصيل خبر خيرالله في رسالة معايدة إلى أبناء أبرشية البترون المارونية: لنعمل معاً على حمل رسالة كنيستنا وإعادة بناء وطننا لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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