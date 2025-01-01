طلبت بلدية كفردبيان، في بيان بمناسبة افتتاح موسم التزلج يوم الجمعة المقبل من جميع رواد المنطقة ومنتجعاتها السياحية من مراكز تزلج في فقرا والمزار وشاليهات وزوار المنطقة، "التقيد بمجموعة من الإرشادات وهي:
-عدم ركن السيارات على جانب الطرق وإقفال مسارب الطرقات.
- عدم سلوك طرقات كفردبيان خلال الموسم إلا بسيارات مجهزة بإطارات مناسبة أو مجهزة بسلاسل معدنية أو رباعية الدفع لعدم عرقلة السير.
- خلال زحمة السير عدم الخروج عن المسرب الموجودة فيه السيارات لخلق مسارب أخرى وعرقلة سير السيارات الآتية من الناحية الأخرى.
- تجهيز سياراتكم بأمور أساسية ومواد مثل المياه تحسباً لزحمات سير محتملة.
- يمنع على باصات الرحلات الصعود قرب مراكز التزلج كون محيط مراكز التزلج سيكون مخصصاً للمتزلجين فقط ، أما أماكن الرحلات سيكون في أماكن أخرى. وستكون قوى الامن الداخلي وشرطة بلدية كفردبيان ساهرة لتنفيذ هذه التعليمات، فالرجاء التقيد بإرشاداتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية كفردبيان طلبت من رواد المنطقة الالتزام بالارشادات قبيل افتتاح موسم التزلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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