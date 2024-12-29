الصايغ: نتمنى أن تكون ولادة المخلص ولادة لبنان الجديد الذي يمثل تطلعات شبابه

تمنى النائب سليم الصايغ أن تكون "ولادة المخلص ولادة لبنان الجديد الذي يمثل تطلعات شبابه".

وامل خلال لقاء نظمته دائرة المدارس والمهنيات في إقليم كسروان-الفتوح في حزب الكتائب اللبنانية أن يكون "العيد المقبل في بيت لحم وان نعيّد جميعا في القرى الجنوبية".

من ناحيته، اكد رئيس دائرة المدارس والمهنيات عقل الراعي أن "فرحة العيد لا تكتمل إلا بكشف مصير المفقودين، خصوصًا بعد انتهاء هيمنة إيران على لبنان"، معتبرا أن "رسم بسمة على وجه الاطفال في المنطقة هو أقل ما يمكن تقديمه في ظل الظروف التي يمر بها اهاليهم".