وكالة الأنباء السورية: الإدارة الجديدة تعلن ترفيع عدد من الضباط في الجيش

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، بأن "الإدارة السورية الجديدة أعلنت عن ترفيع عدد من الضباط في الجيش السوري". هذا، وشملت قائمة الترفيعات العسكرية وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بترقيته إلى رتبة لواء. وسبق وأن أكد زعيم هيئة تحرير الشام والقائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أن جميع الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

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