شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 16 شروقًا للشمس يوميًا.. متى احتفل رواد محطة الفضاء الدولية بالعام الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

الحياة على متن محطة الفضاء الدولية ليست عادية على الإطلاق، فظروف انعدام الجاذبية تعنى أنك تقضى معظم وقتك طافيًا فى المكان على أقل تقدير، والخروج يتطلب ارتداء ملابس واقية، والذهاب إلى الحمام عملية أكثر تعقيدًا من العودة إلى الأرض.

وبسبب دوران محطة الفضاء الدولية حول الأرض بسرعة 17 ألف ميل في الساعة، فإن رواد الفضاء المتمركزين هناك يشهدون 16 شروقًا و16 غروبًا للشمس في كل فترة 24 ساعة، فكيف سيعرف الطاقم الحالي من رواد فضاء وكالة ناسا وهم سوني ويليامز، وبوتش ويلمور، ودون بيتيت، ونيك هاج، إلى جانب رواد الفضاء الروس ألكسندر جوربونوف، وأليكسي أوفشينين، وإيفان فاجنر بقدوم عام 2025 ويحتفلون به.

وأوضح التقرير أنه عندما بدأ سكان الأرض العيش على متن محطة الفضاء منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان، أمضى مسؤولو الفضاء بعض الوقت في التفكير في هذه القضية بالذات قبل التوصل إلى حل ، فقرروا ضبط الساعات على متن محطة الفضاء الدولية وفقًا للتوقيت العالمي (UTC)، وهو معيار زمني وثيق الصلة بمنطقة توقيت جرينتش (GMT) في لندن.

وهذا يعنى أن العام الجديد بدأ بالفعل في 31 يناير، وما يحدث عادة هو أن رواد الفضاء يختارون وقتًا متفقًا عليه ويلتقون للاحتفال داخل إحدى وحدات المحطة العديدة، وسوف يستمتعون ببعض الأطعمة الخاصة