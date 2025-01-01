شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور نجم Blaze Star فى سماء الأرض.. لن يظهر مجددًا إلا فى عام 2105 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر سماء الأرض خلال الأسابيع القادمة، ظهور نجم "Blaze Star" الذي لن يتكرر إلا مرة واحدة وسيظهر بعد 80 عاما مجددًا، حيث يتمكن مراقبو النجوم من رصد ولادة نجم جديد والذى سيكون ساطعًا مثل نجم الشمال العملاق، المعروف أيضًا باسم بولاريس.

سيخترق ضوء "النجم المشتعل" الفضاء، ويصبح مرئيًا للعين المجردة لبضعة أيام فقط قبل أن يختفي لمدة 80 عامًا أخرى.

وقالت الدكتورة ريبيكا هونسيل، مساعدة العلماء الباحثين في ناسا: "هناك عدد قليل من الانفجارات المتكررة ذات الدورات القصيرة جدًا، ولكننا لا نرى عادةً انفجارًا متكررًا في حياة الإنسان، ونادرًا ما يكون قريبًا نسبيًا من نظامنا الخاص".

وأضافت هونسيل، أن النجم " "Blaze Star لن يزين السماء حتى عام 2105، ولسوء الحظ، لم يتمكن علماء الفلك من تحديد موعد ظهور النجم الجديد على وجه التحديد.

ومع ذلك، قال اللورد مارتن ريس، عالم الفلك الملكي الحالي والرئيس السابق للجمعية الملكية وزميل كلية ترينيتي في جامعة كامبريدج، لصحيفة The Telegraph أنه قد يحدث ذلك في أي يوم دون تحديد موعد دقيق.