بريطانيا شهدت ارتفاعًا حادًا في عدد الوافدين غير النظاميين عبر المانش في 2024

وصل حوالى 37 ألف مهاجر بشكل غير نظامي إلى بريطانيا عبر المانش باستخدام قوارب صغيرة في عام 2024، ما يشكل ارتفاعا حادا مقارنة بالعام السابق، بحسب تعداد نشرته الحكومة البريطانية.

ونجح 36816 شخصا في العبور المحفوف بالمخاطر خلال العام الماضي، أي بزيادة 25% عن العام 2023، لكنه دون الرقم القياسي المسجل في عام 2022، مع 45774 وافدا.

وفي المقابل، سجل عام 2024 رقما قياسيا في عدد الذين قضوا خلال محاولتهم العبور، مع مقتل 76 شخصا على الأقل في حوالى عشرين حادث تحطم قارب.

الأحد وحده، لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم أثناء محاولة عبور قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا.

وكانت الهجرة قضية رئيسية في انتخابات تموز العامة التي حملت حزب العمال ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى سدة السلطة.