شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لمنع إلقاء المخلفات على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لمنع إلقاء المخلفات على الطرق والمحاور المرورية للحفاظ على هذه المحاور التى اقامتها الدولة للمواطنين بهدف تسيير الحركة المرورية.

ووجه محافظ القاهرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة باستمرار حملات إزالة مخلفات المبانى، كما وجه بالقيام بحملات يومية لمنع عودتها مرة أخرى.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم إلقاء مخلفات الهدم بالمحاور والطرق لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

كانت محافظة القاهرة تمكنت من ضبط عدة سيارات نقل أثناء محاولتهم إلقاء مخلفات البناء على محور الفريق محمد على فهمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات والسائقين على الفور.