شكرا لقرائتكم خبر عن ميرور تنصح قراءها بزيارة شرم الشيخ والغردقة.. وتؤكد: مصر وجهة مثيرة للحسد والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان " أماكن رائعة لقضاء العطلات مع أشعة الشمس على مدار العام"، نصحت صحيفة "ميرور" البريطانية قراءها بزيارة مصر، قائلة إن وجهات مثل شرم الشيخ أو الغردقة تحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين فضلا عن القاهرة التي تقدم تجربة مختلفة بما تزخر به من مقاصد أثرية.

وقالت إن هذه الوجهة الرائعة لقضاء العطلات تتمتع بأشعة الشمس على مدار العام، وهي تبعد ساعات قليلة فقط عن المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة "يجب أن تكون مصر، الوجهة المثيرة للحسد، على رأس قائمة سفرك، وهي تتمتع بتاريخ وثقافة لا حصر لها. هناك الكثير مما يمكن رؤيته في هذه الدولة الشرق أوسطية التي تشتهر بأهراماتها وأبو الهول في الجيزة والقاهرة. ولكن البلاد معروفة أيضًا بمومياواتها القديمة بما في ذلك الملك توت عنخ آمون الأكثر شهرة."

وأضافت: ولكن إذا كنت تبحث عن الرمال، فإن البلاد معروفة بصحاريها - ولكن أيضًا بالمنتجعات الشاطئية في البحر الأحمر والتي تعد بديلاً شائعًا عن إسبانيا أو حتى جزر الكناري التي لا تزال تصل درجات الحرارة فيها إلى 25 درجة مئوية أو أكثر.



