شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكى يصوت للجمهورى مايك جونسون رئيسا له.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون رئيسا له، بعدما حصد الأغلبية المطلوبة للفوز من الجولة الثانية، متفوقاً على منافسه الديمقراطى حكيم جيفريز.

وحصل جونسون، النائب الجمهورى عن ولاية لويزيانا، على 218 صوتاً؛ وهى الأغلبية المطلوبة للفوز بالمنصب، فيما صوّت الديمقراطيون بالإجماع لصالح مرشحهم، حكيم جيفريز، الذى حصل على 215 صوتاً.



مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكى



مايك جونسون



مجلس النواب الأمريكى

وقال مايك جونسون - فور فوزه لشبكة CNN الأمريكية - إنه "مستعد للعمل" بعد حصوله على الأصوات اللازمة لتولى منصب رئيس المجلس.

ووصفت الشبكة الأمريكية، انتخاب "جونسون بأنه "تحول دراماتيكى للأحداث"؛ حيث جرى انتخابه رئيسا لمجلس النواب فى الجولة الأولى من التصويت، بعد أن قلب منتقدو الحزب الجمهورى الرئيسيون تصويتهم لدعم جونسون فى اللحظة الأخيرة بعد أن كان النائب الجمهورى من لويزيانا فى البداية فى طريقه للخسارة.

وبعد التصويت الأولى بنداء الأسماء، فشل جونسون فى الحصول على ثلاثة أصوات انشقت عن الحزب الجمهوري؛ وهو ما لم يكن يتحمل خسارتها؛ حيث أدلى توماس ماسى بصوته لصالح توم إيمر. وأدلى رالف نورمان بصوته لصالح جيم جوردان. فى حين أدلى كيث سيلف بصوته لصالح بايرون دونالدز.

ومع تصويت جميع الأعضاء، لم يكن جونسون بإمكانه أن يتحمل سوى انشقاق صوت واحد من الحزب الجمهوري؛ لكن بعد أن صوت الجميع، تم ترك التصويت مفتوحًا لفترة طويلة من الوقت - مما يعنى أنه لم يتم إغلاقه رسميا - حيث عمل جونسون على تأمين الأصوات، انقلب سيلف ونورمان بأصواتهما لدعم جونسون.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكد تأييده لجونسون، وكتب - فى منشور على موقع تروث سوشيال - "رئيس المجلس مايك جونسون رجل صالح ودؤوب ومتدين. وسيفعل الصواب، وسنواصل الفوز. تأييدى الكامل والمطلق لمايك".