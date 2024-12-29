مديرية الشؤون العقارية أعلنت مواعيد العمل في أمانات السجل العقاري للأسبوع المقبل

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، برنامج عمل أمانات السجل العقاري للاسبوع المقبل، مشيرة الى ان "أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في 31 كانون الاول 2024 ونهار الخميس الواقع في 2 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".

ولفتت الى ان "أمانة السجل العقاري في عاليه سوف تستقبل نهار الاثنين الواقع في 30 كانون الاول 2024 معاملات جديدة في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه وستقوم نهار الخميس الواقع في 2 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية في امانة السجل العقاري".

وذكرت ان "امانة السجل العقاري في المتن سوف تقوم نهار الخميس الواقع في 2 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".

واضافت ان "أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في 31 كانون الاول 2024 وذلك لغاية الساعة 12 ظهرا بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية )، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

- كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

يشار الى ان مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا جبيل".