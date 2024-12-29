الدفاع المدني: انتشال جثامين 5 شهداء في الخيام

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن "فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة لها تمكنت بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين خمسة شهداء، أربعة منهم من الحي الشرقي وواحد من حي المعتقل في بلدة الخيام. وقد تم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي".
ومن المقرر أن تُستكمل غداً، مع بداية الأسبوع الثالث من عمليات البحث، الجهود الرامية إلى العثور على جميع المفقودين، نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي خلّف أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات في بلدة الخيام.
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