المطران عون ترأس قداسًا في جبيل لمناسبة السنة اليوبيلية 2025: نتمنى أن نعيش المحبة والرجاء والسلام في وطننا

ترأس راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قداسا في كنيسة مار يوحنا مرقص في جبيل، لمناسبة السنة اليوبيلية 2025، حيث القى عظة اشار فيها الى ان البابا فرنسيس اختار "الرجاء الذي لا يخيِّب" عنوانا لليوبيل "لان كل العالم بما فيه من مشاكل وحروب واضطرابات يحتاج الى الرجاء الذي وحده الرب يسوع يستطيع ان يعطينا إياه".

وقال: "يسوع هو رجاؤنا وسبب فرحنا وسلامنا كما اعلن الملاك للرعاة عندما بشّرهم بولادة المخلص، وهو وحده الكفيل لان يعطي السلام والرجاء الجديد للعالم، والمسيرة التي قام بها الرعاة للتعرف الى المخلص والسجود له، والتأمل فيه، هي مسيرة كل مؤمن، ونحن مدعوون الى القيام بها في سنة اليوبيل لكي يختبر كل واحد منا ان المسيح هو الرجاء الذي يعطي معنى لحياتنا".

وشدد على اهمية "ان تكون لدى كل واحد منا الشجاعة للخروج من الواقع المأزوم الذي يعيشه ومن ركودنا وخطايانا وكل الاشواك الموجودة في حياتنا"، مؤكدا ان "المسيحيين مدعوون لان يبشروا بهذا الرجاء"، وقال: "بالرغم من كل الصعوبات والمشاكل والخطايا الموجودة في مجتمعنا وفي كل شخص منا، فالرجاء والايمان ينبع من المسيح الذي هو الضمانة ولديه القدرة على تحويل هذا الواقع، ولكي استطيع ان اقبل هذا التحول عليّ ان ابدأ بالتوبة الشخصية، وكما دعا قداسة البابا لعيش هذا اليوبيل افرادا وجماعات، نحن مدعوون ايضا لعيشه في رعايانا بمسيرة حج، ويجب ان يحمل لنا اليوبيل التجدد من الداخل".

وأضاف: "سنة اليوبيل سنة مباركة ومقدسة من قبل الرب ولعيشها علينا ان نستقبل يسوع في حياتنا، فهو المخلص الذي لديه الاجابة على كل التساؤلات التي نعيشها، ونحن مدعوون لاستقبال المسيح القادم الينا من خلال الاصغاء الى كلمته والاتحاد به في سر القربان المقدس".

وختم متمنيا "ان تكون السنة اليوبيلية المقدسة خيرا على رعايانا وعائلاتنا ومجتمعنا فنعيش المحبة والرجاء والسلام مع بعضنا البعض وفي وطننا".