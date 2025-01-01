البعريني: سعد الحريري وحده من يمون بمسألة تركيب اللوائح في عكار وله مكانة محفوظة

أشار النائب النّائب وليد البعريني، خلال لقاء أقيم على شرفه في دارة ربيع سليمان في بلدة كروم عرب العكارية، الى أن " مخطئ من يظن أن عكار سهلة أو هناك زعيم عليها، فأنا ورغم كوني عكّاريا إلا أني لا أقبلها على نفسي، بل المواطن العكاري هنا من الصغير إلى الكبير هو الركن والسند، وأنا أعتز بالصغير قبل الكبير، ورأينا كل الذين كانوا على مدار السنوات في عكّار ماذا فعلوا وأين أصبحوا! على الإنسان أن ينظر إلى الأمور بعين العقل والحكمة".

ولفت البعريني، الى أننا " نحن على أبواب انتخاب رئيس للجمهوريّة، وإذا تم الانتخاب، فهناك أمور كثيرة ستتغيّر، فإذا تم انتخاب رئيس سيصبح لدينا حكومة، وبالتالي انتخابات نيابيّة، هناك كلّ سيعمل وفق ما يحلو له، والترشح حق للجميع وليس حكرًا على أحد، ولكن أتمنّى ألا تكون اليد الخارجيّة هي التي ستفرض على عكّار شيئًا، وأرفض الاملاءات".

ورأى أن "وحده الرّئيس سعد الحريري يمون علي، وإن عاد إلى الحياة السياسيّة سيكون حتمًا هناك نوع من التفاهم بيننا. الشيخ سعد وحده من يمون بمسألة تركيب اللوائح في عكار، وله مكانة محفوظة، أمّا غيره فلا يهمّني وليس له شيء عندي حتى لو كلّفني ذلك الجلوس في المنزل، فكرامتي من كرامتكم والمواقف تتطلّب رجولة وجاها وثباتا".