القناة 12 الإسرائيلية: عدد من ذوي الأسرى يتظاهرون قرب منزل نتانياهو بالقدس ويطالبون بصفقة تبادل على الفور

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بلن عددًا من ذوي الأسرى يتظاهرون قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ويطالبون بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس على الفور.

وكانت قد أكدت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين، أن "ليس لدى الاسرى المائة المتبقين الوقت لانتظار عمليات الجيش التي تعرضهم للخطر"، مطالبة "نتانياهو والوزراء بالامتناع عن أي تصريح يضر بفرص التوصل إلى صفقة"، مع استمرار إصرار نتانياهو على مواصلة الحرب في غزة.