أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإطلاق برنامج لاستيعاب "الهجرة اليهودية في أعقاب موجة معاداة السامة التي تجتاح العالم"، على حدّ تعبيرها.
وسبق وأن أظهرت بيانات إسرائيلية رسمية أن معدل الهجرة العكسية من إسرائيل تصاعد خلال عام 2024، وأن مجمل النمو السكاني تباطأ للمرة الأولى منذ عام 2020، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي شن حرب على قطاع غزة للشهر الـ15 على التوالي، إضافة إلى ما سببته عمليات حزب الله قبل وقف العدوان على لبنان.
وحسب أحدث البيانات التي نشرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء اليوم الثلاثاء، فقد هاجر 82.7 ألف شخص إلى خارج إسرائيل في 2024، في حين عاد إليها 23.8 ألف إسرائيلي من المقيمين بالخارج.
في الوقت نفسه، وثق المكتب هجرة 32.8 ألف يهودي إلى إسرائيل في 2024، مقارنة بحوالي 48 ألفا في العام السابق.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تنامي شعور الإسرائيليين بفقدان الأمن وتراكم الضغوط النفسية منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: ساعر دعا نتانياهو لإطلاق برنامج لاستيعاب الهجرة اليهودية في أعقاب موجة "معاداة السامة" في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.