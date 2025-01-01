أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في حديث للإذاعة الرسمية، الى ان "الإدارة الجديدة بدمشق تقودها جماعة جهادية متطرفة للغاية"، لافتا الى انه "سنقيم الإدارة الجديدة بسوريا وفق أفعالها التي لا تبدو مشجعة حاليا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الاسرائيلي: الإدارة الجديدة بدمشق تقودها جماعة جهادية متطرفة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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