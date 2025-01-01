سي بي إس عن وثائق: "إف بي آي" أحبط مؤامرة لتهديد أو قتل موظفي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية بفلوريدا

كشفت شبكة "سي بي إس" عن وثائق بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أحبط مؤامرة لتهديد أو قتل موظفي لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية بفلوريدا.

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