افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن قوة من الجيش اللبناني داهمت في بلدة اللبوة في البقاع الشمالي بحثا عن مطلقي النار ليلة رأس السنة ،فيما طالت المداهمة أحياء مدينة الهرمل.
وعملت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من المخابرات على ملاحقة مطلوبين لمخالفتهم تعليمات الجيش اللبناني بإطلاق النار منتصف ليل العام الماضي احتفالا بالعام الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش نفذ مداهمات في الهرمل ومحيطها على خلفية اطلاق النار في ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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