الجيش الاسرائيلي نفذ عملية نسف ثانية في ميس الجبل

نفذ الجيش الاسرائيلي عملية نسف منازل ثانية في بلدة ميس الجبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تفجير كبير قامت به قوات الجيش الاسرائيلي في بلدة ميس الجبل، وسمعت اصداؤه في القرى المجاورة".

وأشار إلى تنفيذ عملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل.

ويأتي ذلك بعد استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتي تشمل التوغل وعمليات التفجير في القرى الجنوبية، على الرغم من بدء عمل لجنة الاشراف لمراقبة تنفيذ الاتفاق.