شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: مطار بيشة جاهز لاستقبال رحلات رالي داكار 2025.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية للمشاركين في رالي داكار السعودية 2025، عبر مطار بيشة، الذي تم تطويره وتجهيزه لتلبية متطلبات الحدث العالمي.

ويأتي هذا التحول في إطار جهود المملكة لدعم الفعاليات الدولية وتعزيز تجربة الزوار، لمحافظة بيشة التي تعد نقطة الانطلاق الرئيسية للرالي في نسخته السادسة خلال الفترة من (3 – 17) يناير 2025م.

وأوضحت “الجوازات” أن أعمال التجهيز تضمنت تطوير صالة الرحلات الداخلية بالمطار لتكون مؤهلة لاستقبال الرحلات الدولية، من خلال تزويدها بأحدث الأنظمة التقنية، مثل أجهزة الكاونتر المتنقلة والحقائب التقنية المتطورة التي تُستخدم في إنهاء إجراءات المسافرين، بكوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات عالية الجودة للمشاركين، تسهم في انسيابية العمليات وسرعة الإنجاز.