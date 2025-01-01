شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الراجحي رئيسا لمجلس إدارة «أسمنت السعودية».. ومحمد الخريجي نائبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية، اليوم، تعيين خالد الراجحي رئيسا لمجلس الإدارة، ومحمد الخريجي، نائبا لرئيس المجلس.

وكانت الشركة قد أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية في 27 نوفمبر الماضي، التي شهدت تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية للدورة التي تبدأ أعمالها ابتداءً من 01 يناير 2025 ولمدة أربع سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2028.

وقرر المجلس، تعيين محمد القرني، أمينا لمجلس الإدارة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتشكيل اللجنة التنفيذية، وتعيين ممثلي الشركة أمام هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول).

