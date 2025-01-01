شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي جلسة أول أيام 2025 على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، أولى جلسات العام الجديد، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12077 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم، 3.316 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 240.077 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.2 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 152 شركة ارتفعت أسهم 152 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 71، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سلامة، والوطنية، وأسيج، وسينومي ريتيل، وبرغرايززر، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، النايفات، والرياض ريت، والبابطين، ومجموعة صافولا، وجي آي جي، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 1.5%، عند 30993 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم، 52.978 مليون ريال.

ووفقا لتداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.426 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 58.859 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 24، من بين 106 شركات مدرجة في السوق الموازية.