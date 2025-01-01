شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيولوجية السعودية" تطلق برنامجين لتأهيل الكفاءات الوطنية بمجال علوم الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبدالله الشمراني، برنامجي "طموح" و"جدير"، بحضور عدد من قيادات الهيئة ومنسوبيها، بهدف تعزيز بناء القدرات ورفع جودة الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات علوم الأرض.

أهداف البرنامجين

يأتي برنامج "طموح" متوائماً مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى ابتعاث منسوبي الهيئة لنيل درجات الماجستير والدكتوراه من أرقى الجامعات والمعاهد العالمية في مختلف مجالات علوم الأرض.

يستمر البرنامج لمدة عامين، ابتداءً من يناير 2025 وحتى ديسمبر 2026، تحت إشراف أكاديمية الهيئة، بهدف تحقيق استراتيجية التعدين وتعزيز تنافسية المملكة في هذا المجال عالميًا.



أما برنامج "جدير" في نسخته الأولى لعام 2025، فيهدف إلى تطوير القدرات التخصصية لمنسوبي الهيئة من خلال إعداد مختصين في مجالات علوم الأرض والمجالات المساندة.

ويُدشَّن البرنامج بمرحلة تدريبية متخصصة حول "خرائط الجيولوجيا الطبية"، والتي تمتد على مدار خمسة أشهر.

مراحل الرحلة التعليمية

تشمل الرحلة التعليمية ثلاث مراحل: المرحلة الأولى بمدينة الرياض لمدة ثلاثة أسابيع، تليها المرحلة الثانية في تونس لمدة مماثلة، وتُختتم المرحلة الثالثة بمدينة نوتنغهام في المملكة المتحدة لمدة ستة أسابيع، تتخللها تدريبات عملية في مقر الهيئة.

هذا الإطلاق يعكس التزام الهيئة بدعم تنمية الكفاءات الوطنية، ما يعزز من دور المملكة كمركز عالمي رائد في علوم الأرض واستراتيجيات التعدين.