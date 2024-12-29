شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداءً من الأربعاء.. آلية جديدة لتنظيم نقل الدواجن والبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“، بالتعاون مع المجلس البيطري للدواجن، عن تحديث لتنظيم نقل الدواجن الحية والصيصان وبيض التفقيس داخل المملكة.

وسيبدأ تطبيق الآلية الجديدة يوم الأربعاء المقبل، الموافق الأول من يناير 2025. حركة نقل الدواجن ويهدف التنظيم الجديد إلى تحقيق انسيابية حركة نقل الدواجن ومنتجاتها في الظروف الطبيعية، مع فرض قيود في حالات الأوبئة، بما يضمن خفض مخاطر الاندلاعات الوبائية وحماية صحة الثروة الداجنة.

وأكد ”وقاء“ أن هذه الخطوة ستعزز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن، وستدعم استمرارية سلاسل الإمداد لقطاع إنتاج الدواجن، وتنمية مشاريعها في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن توفير منتجات داجنة بجودة عالية للمستهلكين.