إلزام منصات وتطبيقات الحجز بعدم عرض مرافق الضيافة غير المرخصة

وشددت على ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة باستخراج أو تجديد ترخيص أو تصريح وزارة السياحة قبل مزاولة النشاط، مبينةً أن عدم الالتزام بالحصول على الترخيص أو التصريح سيعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة مالية بمقدار مليون ريال سعودي، أو إغلاق المرفق، أو كليهما معًا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين.
وقامت الوزارة على إثر ما رصدته من ممارسات من بعض مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بعرض وحداتها بدون إبراز ترخيص أو تصريح الوزارة، أو قبل الحصول على الترخيص أو التصريح وعرضها وتسويقها في منصات وتطبيقات الحجز المحلية والدولية، بإشعار جميع مقدمي خدمات السفر والسياحة والمنصات المحلية والدولية بضرورة المسارعة إلى إزالة جميع المرافق غير المرخصة أو المصرحة من قوائمها، ومطابقة التصنيف الوارد من وزارة السياحة لهذه المرافق مع ما يتم عرضه في المنصة ابتداءً من 1/ 1/ 2025.
كما أكدت بأن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للنظام ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة, داعية جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.
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