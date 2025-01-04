71 ألف مستفيد من الرعاية الصحية المنزلية

مسارات جديدة
أوضحت «الصحة» أن خدمات الرعاية المنزلية الأساسية تشمل علاج الجروح وقرح الفراش، وخدمات متابعة الأمراض المزمنة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات المنزلية، كما تتضمن خدمات الرعاية الصحية بعد العمليات، وصحة الفم والأسنان، والعلاج الوريدي، كما استحدثت الوزارة مسارات جديدة ضمن خدمات الرعاية المنزلية، شملت رعاية الأم والطفل، وخدمات الغسيل الكلوي، إضافة إلى خدمات الرعاية التلطيفية.
تحول القطاع
تواصل وزارة الصحة، من خلال التجمعات الصحية، تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة الصحية، ولتحسين تجربة المرضى، وتوفير حلول علاجية شاملة للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، في تعزيز الوصول للخدمات الصحية ورفع جودتها لتلبية احتياجات المجتمع.
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