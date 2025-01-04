71 ألف مستفيد من الرعاية الصحية المنزلية

كشفت وزارة الصحة، عن وصول عدد المستفيدين من الرعاية المنزلية إلى أكثر من 58 ألف حالة نشطة، خلال العام الماضي، بينما تجاوز إجمالي المستفيدين منذ إطلاق الخدمة 71 ألف شخص، حيث يتم تقديم هذه الخدمات عبر 244 قسمًا للرعاية المنزلية تضم أكثر من 2700 موظف متخصص، مؤكدة أيضًا أن طلب خدمات الرعاية المنزلية يتم عبر الأقسام المختصة في المستشفيات، أو من خلال طلب إحالة من المراكز الصحية الأولية، للفئات التي تنطبق عليها معايير الاستفادة من الخدمة.

مسارات جديدة

أوضحت «الصحة» أن خدمات الرعاية المنزلية الأساسية تشمل علاج الجروح وقرح الفراش، وخدمات متابعة الأمراض المزمنة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات المنزلية، كما تتضمن خدمات الرعاية الصحية بعد العمليات، وصحة الفم والأسنان، والعلاج الوريدي، كما استحدثت الوزارة مسارات جديدة ضمن خدمات الرعاية المنزلية، شملت رعاية الأم والطفل، وخدمات الغسيل الكلوي، إضافة إلى خدمات الرعاية التلطيفية.

تحول القطاع

تواصل وزارة الصحة، من خلال التجمعات الصحية، تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة الصحية، ولتحسين تجربة المرضى، وتوفير حلول علاجية شاملة للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، في تعزيز الوصول للخدمات الصحية ورفع جودتها لتلبية احتياجات المجتمع.