شكرا لقرائتكم خبر عن «البناء المستدام»: 32 % ارتفاعا في مشاريع تقييم الاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل "البناء المستدام" نموا في المشاريع المستفيدة من خدمة "تقييم الاستدامة" خلال 2024 مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عددها 75 مشروعاً بمساحة إجمالية قاربت 47 مليون م2، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 32% عن 2023.

وكشف برنامج البناء المستدام عن حصول 11 مشروعاً على وثيقة مطابقة التصميم، مسجلا بذلك نموا بنسبة 19% مقارنة بعام 2023، وتوزعت المشاريع على كل من (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الخبر، الظهران، الطائف). 23 ألف تقرير لفحص الجودة أصدر "البناء المستدام" خلال 2024 أكثر من 23 ألف تقرير لفحص الجودة، وهي خدمة تمكّن المستفيد المقبل على شراء أو استئجار الوحدة العقارية، من التحقق من جودة وسلامة المبنى، أو عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل فاحصين معتمدين، وذلك للمباني الجاهزة، أو للمباني تحت الإنشاء.

وبيّن "البناء المستدام" أنه جرى خلال النصف الثاني من العام الماضي تقديم خدمة الخبير؛ وهي خدمة يتم تقديمها بالتكامل مع منصة إيجار، حيث يتم طلب الخبير لتقييم الوحدة الإيجارية قبل وبعد الإيجار وتقييم الأضرار، في حال خلاف الطرفين على تقدير الأضرار. تقييم الاستدامة ويعتبر "تقييم الاستدامة" أول نظام تقييم سعودي تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية المتوائمة مع كود البناء السعودي، كما يُمكّن النظام مالك العقار والمطور العقاري من قياس مدى استدامة المباني والمجتمعات الجديدة والقائمة.

ويأتي ذلك عبر اتباع معايير بيئية للرفع من كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير الحدائق والمرافق الأساسية، وتوفير مسارات آمنة للدراجات الهوائية والمشاة.

يُذكر أن نظام تقييم الاستدامة - الحاصل على الزمالة الدولية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء والمدرج ضمن قائمة أنظمة الاستدامة العالمية المعتمدة لدى مؤشر استدامة العقار العالمي (غريسب) - يُعنى بتقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير.

وبناءً على عدد النقاط التي تم استيفاؤها من معايير الاستدامة؛ حيث يتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتي التصميم والإنشاء أو التشغيل والصيانة، وتصنّف المشاريع إلى خمس مستويات، تبدأ من المستوى الأخضر وتصل إلى المستوى الماسي.