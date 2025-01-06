تكنولوجيا: Roborock Saros Z70: مكنسة روبوتية مبتكرة بذراع آلية تُطلق عالميًا #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Roborock عن إطلاق المكنسة الروبوتية Saros Z70 في معرض CES 2025، وتُعتبر هذه المكنسة أول نموذج يتم إنتاجه بكميات كبيرة عالميًا ويتميز بذراع آلية. وقد تم مؤخراً عرض نموذج مشابه في الصين، وهو G30 Space.

تُسمى ميزة الذراع الآلية في Saros Z70 بـ “OmniGrip”، حيث يمكن للذراع القابل للطي ذو الخمسة محاور التحرك أفقيًا وعموديًا.

يتميز الذراع بقدرته على تحريك الأشياء التي يصل وزنها إلى 300 جرام (حوالي 0.7 رطل)، مثل الجوارب أو الأحذية الخفيفة أو المناشف الصغيرة. من خلال هذه الميزة، يمكن للروبوت تنظيف المكان بشكل أكثر شمولاً، مما يوفر عليك ترتيب الأشياء مسبقًا.

وعبر التطبيق، يمكنك تحديد العناصر التي يجب أن تستهدفها OmniGrip وتحديد الأماكن الآمنة لوضعها بعيدًا عن الطريق. وعند عدم الحاجة إليها، يطوى الذراع داخل جسم الروبوت.

بعيدًا عن الذراع، تتمتع المكنسة Saros Z70 بميزات مشابهة لتلك الموجودة في الموديل Saros 10R، مثل المماسح الدوارة المزدوجة وتقنية الملاحة StarSight وهيكل AdaptiLift لإزالة العوائق.

كما يأتي التصميم مع هيكل نحيف للغاية بارتفاع 7.98 سم (~3.1 بوصة)، ويقدم قوة شفط قصوى تصل إلى 22000 باسكال.

علاوةً على ذلك، يأتي مع قاعدة الشحن الجديدة Multifunctional Dock 4.0، التي تدعم الشحن السريع خلال 2.5 ساعة.

كما تم ترقية نظام غسل الممسحة ليعمل باستخدام ماء ساخن بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية (~176 درجة فهرنهايت)، بالإضافة إلى ميزة إزالة الممسحة تلقائيًا.

على الرغم من عدم الكشف عن سعر المكنسة بعد، من المتوقع أن يتم إطلاق Saros Z70 في الربع الثاني من عام 2025. وفي الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين التفكير في الموديل الأحدث Roborock Qrevo Edge.

المصدر