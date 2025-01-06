شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفعت رولكس أسعار ساعاتها الفاخرة في 2025؟ وما علاقة الذهب؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قد يضطر العملاء إلى دفع المزيد مقابل الحصول على ساعة رولكس جديدة من لدى وكيل معتمد في عام 2025 بعد استمرار أسعار رولكس المستعملة في الانخفاض العام الماضي 2024، حيث رفعت الشركة السويسرية أسعار العديد من طرزها هذا العام، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية.
وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرج أن رولكس بدأت العام برفع أسعار بعض الساعات الجديدة المصنوعة من المعادن الثمينة بنسبة 8%.
على سبيل المثال، فإن ساعة "داي- دايت" الذهبية من مقاس 40 مم والتي بيعت بحوالي 42250 دولارًا في العام الماضي 2024 ستكلف الآن 45809 دولارًا، وفقًا لموقع رولكس على الإنترنت.
بينما شهدت ساعات رولكس الرياضية المصنوعة من الفولاذ ارتفاعات أيضا لكن أقل في الأسعار.
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وفي الوقت نفسه انخفضت أسعار ساعات رولكس المستعملة بشكل مطرد بعد أن كانت أعلى من سعر الساعات المباعة لدى تجار التجزئة لأن معظم الموديلات لم تكن متوفرة.
وانخفضت الأسعار المدفوعة مقابل الساعات السويسرية - رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيجيه - بنسبة 4.9% و6.5% و7.4% على التوالي.
ويأتي هذا بعد عام صعب في 2023 عندما انخفضت أسعار رولكس بنسبة 8.2%.
قال تشارلز تيان مؤسس شركة "واتش تشارتس" والرئيس التنفيذي لها، لموقع ياهو فاينانس إن ارتفاع أسعار التجزئة والاستمرار في نقص المخزون قد يؤدي في الواقع إلى تعزيز الطلب والأسعار في سوق ساعات رولكس المستعملة.
وقال بول ألتيري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بوبس واتشز" أحد أكبر تجار التجزئة لساعات رولكس المستعملة :"عادةً عندما تطبق رولكس زيادة في الأسعار فإنها تعزز الطلب على الموديلات المستعملة حيث يبحث هواة الجمع والمشترون عن بدائل تقدم قيمة دون المساومة على الجودة أو المكانة".
وأشار إلى أنه في حين ظل سعر التجزئة لساعة رولكس الجديدة دون تغيير عند احتساب التضخم فإن سعر نفس الساعة في سوق السلع المستعملة انخفض بنسبة تزيد عن 25% في بعض الحالات.
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وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27% العام الماضي 2024 مع خفض البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لأسعار الفائدة.
وكثيراً ما ينظر المستثمرون إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والتضخم وعندما يتم خفض أسعار الفائدة قد يصبح الذهب أكثر جاذبية من الأصول المدرة للدخل مثل السندات.
وأضاف أن "زيادات الأسعار لا تؤدي فقط إلى خسارة كبيرة للعملاء بل إنها تصبح استراتيجية رئيسية".
وقال جوزيف داهرييه المدير الإداري لشركة الوساطة "تيكميل": "تشير اتجاهات السوق إلى دعم مستدام لأسعار الذهب خاصة مع سعي المستثمرين إلى موازنة محافظهم الاستثمارية ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية المختلفة".
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة ياهو فاينانس أن رولكس بدأت العام بزيادات في الأسعار تصل إلى 8% لبعض الساعات الجديدة المصنوعة من المعادن الثمينة.
ارتفاع أسعار ساعات "رولكس"لكن ارتفاع الأسعار قد يكون بمثابة أخبار جيدة لهواة الجمع وتجار الساعات المستعملة الذين تضرروا بشدة من انخفاض قيمة رولكس.
وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرج أن رولكس بدأت العام برفع أسعار بعض الساعات الجديدة المصنوعة من المعادن الثمينة بنسبة 8%.
على سبيل المثال، فإن ساعة "داي- دايت" الذهبية من مقاس 40 مم والتي بيعت بحوالي 42250 دولارًا في العام الماضي 2024 ستكلف الآن 45809 دولارًا، وفقًا لموقع رولكس على الإنترنت.
بينما شهدت ساعات رولكس الرياضية المصنوعة من الفولاذ ارتفاعات أيضا لكن أقل في الأسعار.
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أسعار جديدة للساعات بداية كل عامعادة ما يقدم معظم صناع المجوهرات والساعات الفاخرة أسعارًا جديدة للسلع في بداية العام لكن ارتفاع الأسعار بنسبة 8% يعد أمرًا كبيرًا ويتجاوز التضخم.
وفي الوقت نفسه انخفضت أسعار ساعات رولكس المستعملة بشكل مطرد بعد أن كانت أعلى من سعر الساعات المباعة لدى تجار التجزئة لأن معظم الموديلات لم تكن متوفرة.
أسعار ساعات رولكس في العام الماضيعلى مدار العام الماضي، انخفض مؤشر"واتش تشارت أوفروول واتش ماركت" الذي يتتبع سلة من الساعات السويسرية والأوروبية الفاخرة المستعملة بنسبة 5.1%.
وانخفضت الأسعار المدفوعة مقابل الساعات السويسرية - رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيجيه - بنسبة 4.9% و6.5% و7.4% على التوالي.
ويأتي هذا بعد عام صعب في 2023 عندما انخفضت أسعار رولكس بنسبة 8.2%.
قال تشارلز تيان مؤسس شركة "واتش تشارتس" والرئيس التنفيذي لها، لموقع ياهو فاينانس إن ارتفاع أسعار التجزئة والاستمرار في نقص المخزون قد يؤدي في الواقع إلى تعزيز الطلب والأسعار في سوق ساعات رولكس المستعملة.
توقعات رولكس على المدى الطويلوأضاف :"أعتقد أنه على المدى الطويل قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على ساعات رولكس المستعملة حيث تصبح قيمتها المقترحة أقوى".
وقال بول ألتيري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بوبس واتشز" أحد أكبر تجار التجزئة لساعات رولكس المستعملة :"عادةً عندما تطبق رولكس زيادة في الأسعار فإنها تعزز الطلب على الموديلات المستعملة حيث يبحث هواة الجمع والمشترون عن بدائل تقدم قيمة دون المساومة على الجودة أو المكانة".
وأشار إلى أنه في حين ظل سعر التجزئة لساعة رولكس الجديدة دون تغيير عند احتساب التضخم فإن سعر نفس الساعة في سوق السلع المستعملة انخفض بنسبة تزيد عن 25% في بعض الحالات.
علاقة الساعات بالذهبأصبحت ساعات رولكس أكثر تكلفة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الذهب. وارتفعت أسعار بعض الساعات الذهبية التي تنتجها الشركة السويسرية بنحو 14% بحلول عام 2025 وهذا في مقارنة بنظيراتها المصنوعة من الفولاذ والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 3% في المتوسط.
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ارتفاع أسعار الذهبلكن شركة صناعة الساعات الفاخرة تزيد الأسعار سنويًا في وقت يعد فيه ارتفاع سعر الذهب مسؤولًا إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار الساعات الذهبية مرتين في عام 2024.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27% العام الماضي 2024 مع خفض البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لأسعار الفائدة.
وكثيراً ما ينظر المستثمرون إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والتضخم وعندما يتم خفض أسعار الفائدة قد يصبح الذهب أكثر جاذبية من الأصول المدرة للدخل مثل السندات.
استمرار عمليات الشراء وسط اقبال المشترينولكن لا يتوقع أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى نفور المشترين وهواة جمع الساعات حيث يتمتع العملاء الأثرياء بقدرة مالية "نادرًا ما تتأثر بتقلبات السوق التي تؤثر على المستهلكين العاديين"، كما قال أنطونيو ساسو الخبير في هذا المجال.
وأضاف أن "زيادات الأسعار لا تؤدي فقط إلى خسارة كبيرة للعملاء بل إنها تصبح استراتيجية رئيسية".
الذهب والدولارلايُتوقع المحللون أن تنخفض أسعار الذهب في عام 2025 مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة.
وقال جوزيف داهرييه المدير الإداري لشركة الوساطة "تيكميل": "تشير اتجاهات السوق إلى دعم مستدام لأسعار الذهب خاصة مع سعي المستثمرين إلى موازنة محافظهم الاستثمارية ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية المختلفة".
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة ياهو فاينانس أن رولكس بدأت العام بزيادات في الأسعار تصل إلى 8% لبعض الساعات الجديدة المصنوعة من المعادن الثمينة.