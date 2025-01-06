شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من مخاطر التقلبات الجوية وتدعو للالتزام بالإرشادات والان نبدء بالتفاصيل



وأكد المركز على أهمية تجنب المناطق المعرضة للسيول عند هطول الأمطار، والبقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على السلامة العامة، ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر القنوات الرسمية التابعة للمركز.

كما شدد على ضرورة الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام أجهزة الجوال في حال حدوث الصواعق، لما لذلك من خطورة كبيرة على الأرواح. الدمام - شريف احمد - دعا المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة ذويهم في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، والتي قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول وصواعق.وأكد المركز على أهمية تجنب المناطق المعرضة للسيول عند هطول الأمطار، والبقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على السلامة العامة، ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر القنوات الرسمية التابعة للمركز.كما شدد على ضرورة الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام أجهزة الجوال في حال حدوث الصواعق، لما لذلك من خطورة كبيرة على الأرواح.



وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أهمية الاستعداد المسبق ومتابعة التحذيرات الجوية عبر منصات المركز الرقمية، والتي تتضمن الموقع الإلكتروني (ncm.gov.sa) وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعمل المركز على إصدار تقارير دورية حول الحالة الجوية في المملكة، داعيًا الجميع إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الصادرة لتقليل المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن هذه التقلبات الجوية.

وشدد المركز على أن التقلبات الجوية تستدعي الحذر والحيطة من الجميع، ودعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في مثل هذه الظروف، حرصًا على حماية الأرواح والممتلكات.

الاستعداد ومتابعة التحذيرات