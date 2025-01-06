تكنولوجيا: الكشف عن مكنسة الروبوت Roborock Saros 10R الجديدة بقاعدة تنظيف ذاتي مُحدثة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Roborock عن مكنسة روبوتية جديدة في سلسلتها الرائدة Saros، وهي Saros 10R، التي ستُعرض قريبًا في معرض CES 2025. يتميز هذا النموذج بالكثير من أوجه التشابه مع طراز Saros Z70 الجديد، ولكنه يقدم بعض الخصائص المختلفة التي تجعله مميزًا.

تتميز مكنسة Saros 10R بقوة شفط تصل إلى 19000 باسكال، وهو أقل قليلًا من قوة الشفط البالغة 22000 باسكال التي يوفرها طراز Z70.

ويعتمد الجهاز على فرشاة DuoDivide الرئيسية وفرشاة FlexiArm Riser الجانبية، بالإضافة إلى المماسح الدوارة المزدوجة لضمان تنظيف شامل للأرضيات.

كما أنه قادر على تسلق العوائق التي يصل ارتفاعها إلى 4 سم بفضل هيكل AdaptiLift. يبلغ ارتفاع Saros 10R 7.98 سم، مما يجعله من بين أرفع الأجهزة في مجموعة Roborock.

ويتميز الجهاز أيضًا بتقنية VertiBeam Lateral Obstacle لتجنب العوائق الجانبية، فضلاً عن نظام StarSight Autonomous System 2.0 الذي يجمع بين مستشعرات ToF وكاميرات RGB للتنقل بكفاءة داخل المنزل.

يمكن للعملاء اختيار شراء قاعدة Multifunctional Dock 4.0 التي تقدم ميزات تنظيف ذكية محسنة، مثل غسل المماسح بماء شديد الحرارة تصل درجة حرارته إلى 80 درجة مئوية، فضلاً عن القدرة على فصل الممسحة قبل تنظيف السجاد.

كما يدعم الرصيف الجديد تقنية الشحن السريع التي تعيد شحن الروبوت بالكامل في غضون 2.5 ساعة. علاوةً على ذلك، ستدعم المكنسة التحديثات عبر الهواء، بما في ذلك بروتوكول Matter 1.4 للتكامل مع Apple Home، وهي متوافقة أيضًا مع Amazon Alexa وGoogle Home.

من المتوقع أن يتم إطلاق المكنسة Saros 10R في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يناير 2025، حيث سيتم بيعها بالتجزئة بسعر 1599.99 دولارًا في الولايات المتحدة، بينما لم يتم تأكيد الأسعار في أوروبا بعد.

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